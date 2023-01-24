أعمال صيانة في أحد أهم الجسور تشلّ حركة السير وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ غصت شوارع جانب الرصافة من العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، بآلاف العجلات شبه المتوقفة نتيجة الزحام الخانق، فيما عزت مديرية المرور العامة سبب الزحام إلى أعمال تجري على جسر الجمهورية، ونصحت السائقين بسلوك طرق بديلة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن شوارع جانب الرصافة من بغداد باتت شبه معطلة بسبب توقف حركة السير واكتظاظها بالسيارات ما أدى إلى امتداد الزحامات لمسافة طويلة في أغلب الشوارع وبالأخص وسط العاصمة.

وأشار إلى أن الحركة في شوارع وسط الرصافة شبه مغلقة بسبب كثافة السيارات التي لا تكاد تتحرك من أماكنها ما أدى إلى استياء وتذمر شديدين خصوصاً وأن الأمر تزامن مع انتهاء الدوام الرسمي ومغادرة الموظفين دوائرهم.

من جانبها أوضحت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك "أعمال صيانة تجري في جسر الجمهورية لخط السير القادم من ساحة التحرير وسط الرصافة باتجاه المنطقة الخضراء وسط الكرخ، ما أدى إلى كثافات مرورية في ساحتيّ التحرير والخلاني".

ودعت المديرية المواطنين الى "سلك الجسور البديلة وهي، الاحرار، والصرافية، وباب المعظم، وجابر بن حيان، والجسر المعلق".