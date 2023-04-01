أعمال سرقة تطال مراكز تجارية ومقاهٍ شعبية في النجف وإصابة زوار ايرانيين بميسان

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في محافظة النجف، اليوم السبت، عددا من أعمال السرقة طالت مراكز تجارية ومقاهي شعبية ومحل حلاقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح بهدف سرقة أحد المطاعم الشعبية ومحل قصابة تابع للمطعم في شارع المطار وسط مدينة النجف"، لافتا إلى أن "لصوصاً آخرين تمكنوا من سرقة مركز تجاري لبيع الجملة في ناحية العباسية جنوبي المحافظة ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، كما أن "مقهى الباشا الشعبي في قضاء الكوفة قرب مزار مسلم ابن عقيل(ع) تعرض لسطو مسلح وتم سرقة محتوياته".

واضاف المصدر، ان "محل حلاقة في حي النداء وسط النجف تعرض للسرقة بالكامل حتى كرسي الحلاقة، إذ لم يبق في المحل أي شيء يذكر من قبل اللصوص".

في السياق، ابلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بإصابة 4 زوار ايرانيين بجروح بليغة نتيجة انقلاب العجلة التي تقلهم على طريق المشرح العام في ميسان.

وأشار المصدر الى ان "الزوار كانوا قادمين من بلادهم باتجاه العتبات المقدسة في كربلاء والنجف عبر منفذ الشيب الحدودي".