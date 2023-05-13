أعمال حفر للإتصالات تقطع التيار الكهربائي عن مدينة الطب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، استنفار كوادرها لمعالجة قطع بسبب أعمال حفريات لوزارة لإتصالات نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الطب في بغداد

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بإستنفار جهود ملاكات نقل الوسط لضرورة معالجة تضرر قابلو خط جميلة القديمة _ الطب 132 ، والمغذي بشكل مباشر لمستشفى مدينة الطب، مبينا أن أن اعمال حفر للكيبل الضوئي من قبل الزملاء في وزارة الاتصالات تسببت بتضرر وتقطع اطوار قابلو(خط جميلة/الطب 132)، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى مدينة الطب .

وتابع البيان، أن ملاكات نقل الطاقة الوسطى باشرت على الفور بإشراف مباشر من المدير العام المهندس رياض عريبي، بأعمال الفحص والحفر لمعالجة الضرر، والعمل بحذر حفاظاً على ملاكاتنا نتيجة لتقارب مسار قابلو خط ( جميلة /كرنتينة ) والذي هو بالعمل".

وأوعز الوزير، وفق البيان، بإجراءات عاجلة لمعالجة قابلوات الخط المتضرر وإصلاحه واعادته للعمل خلال ساعات قليلة"، موضحا أن "وزارة الكهرباء تثمن الجهود الكبيرة للوزارت الاخرى، إلا أنها توصي بضرورة التنسيق مع الوزارة وتشكيلاتها مسبقاً لتزويدهم بخرائط مسارات جميع الخطوط الناقلة والقابلوات لتلافي هكذا حوادث وتجنبها خدمة للصالح العام".