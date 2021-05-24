أعمال حفريات تقود الى مقبرة جماعية جديدة في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الاثنين، بالعثور على مقبرة جماعية "جديدة" في مدينة الناصرية غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال حفريات لأحد المجمعات السكنية في منطقة سيد ذهب، غربي مدينة الناصرية، انتهت بالعثور على مقبرة جماعية جديدة".

وبين المصدر، أن "عملية فتح المقبرة سيتم يوم غد الثلاثاء لمعرفة أعداد الوفيات في المقبرة".

وخلال الاعوان السابقة، عثرت حكومة ذي قار المحلية بمساعدة الأجهزة الأمنية وأعمال الحفريات على العديد من المقابر الجماعية التي تضم مواطنين، قتلوا على يد النظام السابق.