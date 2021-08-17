"أعمال تخريب" تحرم عشرات الآلاف من مياه الشرب في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى وكالة مازن الخزاعي، يوم الثلاثاء، أن عشرات القرى بالناحية التي يتجاوز سكانها 35 الف نسمة محرومة من ماء الشرب بسبب أعمال "تخريب" طالت احد مجمعات المياه في اطراف الناحية.

وقال الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "مخربين مجهولين القوا ولمرتين قطع من الخشب وافرشة (بطانيات) في مشروع تقسيم المياه في منطقة اشبيلية (طيارة خانة) قديما ما سبب انقطاع ماء الشرب عن عشرات القرى البالغ سكانها 35 الف نسمة".

وبين ان "المشروع يحتوي على تقاسيم توزع الماء الى محطة الاسالة والى البساتين وان مخربين حطموا السياج المشبك الحديدي الواقي في الانبوب الناقل لماء الشرب والقوا فيه قطع خشب وافرشة في حادثتين منفصلتين واخرها القاء جذع نخلة في الانبوب".

واشار الخزاعي الى ان "فرق الصيانة التابعة لدائرة الماء تمكنت من معالجة المشكلة بتنظيف الانابيب من الخشب والافرشة واعادة سريان المياه الى محطة الاسالة".

وتابع، ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث وتواصل عمليات التحري لكشف المخربين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وتعاني مندلي 93 كم شرق بعقوبة من ازمات مياه متواصلة لبعدها عن الجداول والانهر واعتمادها على الامطار والسيول القادمة من الحدود الايرانية على مر العقود الماضية.