أعمال "تخريبية" تقطع الانترنت عن مناطق في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في نينوى، مساء الأربعاء، بأن أعمالاً وصفها بأنها "تخريبية" تسببت بقطع الانترنت عن بعض مناطق قضاء بعشيقة في المحافظة.

وقال المصدر، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن تلك الأعمال "التخريبية المتعمدة" طالت كابلات الإنترنت التابعة لإتصالات ومعلوماتية نينوى في ناحية بعشيقة شرق الموصل، ما تسبب بقطع الانترنت عن بعض المناطق.

وتشهد الموصل وبعض مناطق العراق بينها العاصمة بغداد، بين حين وآخر أعمالاً توصف بأنها "تخريبية" تطال كابلات الانترنت.

وبعشيقة، ناحية تابعة لقضاء الموصل بمحافظة نينوى، تقع شمال شرق مدينة الموصل على بعد 12 كم منها في سهل نينوى.