عمال النظافة يتظاهرون في كركوك بسبب الأجور.. والبلدية توضح (فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عمال النظافة المتعاقدين مع الشركات الأهلية في كركوك، اليوم السبت، احتجاجًا على تدني الأجور التي يتقاضونها، فيما أوضحت مديرية البلدية أن مسؤولية الأجور تعود إلى الشركات المتعاقدة.

وقال أحد المتظاهرين، محمد العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من العمال المتعاقدين مع الشركات الأهلية التي تعمل بموجب عقود مع إدارة محافظة كركوك، كانوا قد اتفقوا على تقاضي أجور تتجاوز 300 ألف دينار، خاصة مع العمل بنظام الوجبتين، إلا أن الشركة لم تصرف المستحقات المتفق عليها، ما دفعنا إلى الإضراب عن العمل".

وأضاف أن "الأجور التي تم الاتفاق عليها لم تصرف حتى الآن، ونطالب إدارة كركوك بالتدخل لإنصافنا وصرف مستحقاتنا، وإلا ستتراكم النفايات نتيجة الإضراب".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مديرية بلدية كركوك، عدنان شكور، لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة التي نظمها العمال المتعاقدون مع الشركات العاملة في قطاع التنظيف تعود لخلافات بينهم وبين الشركات المتعاقدة"، مشيرًا إلى أن "بلدية كركوك جهة مشرفة على عمل هذه الشركات، لكنها لا تتدخل في مسألة الأجور والإجراءات الخاصة بها".