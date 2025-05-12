"عمال البصرة" ترفع شكوى جزائية لضمان حقوق ضحايا حادثة المشراق

شفق نيوز/ أعلن اتحاد نقابات العمال في محافظة البصرة، (أقصى جنوب العراق)، يوم الاثنين، رفع شكوى جزائية لدى الجهات القضائية المختصة، وذلك لضمان حقوق عدد من العمال الذين توفوا بمنطقة المشراق وسط المحافظة.

وتعرض ثلاثة عمال يعملون بتغليف واجهات المباني بمنطقة المشراق، أول أمس السبت، للسقوط من أعلى بناية قيد الإنشاء تتكون من أربعة طوابق، مما تسبب بمصرع عاملين وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وقال رئيس الاتحاد، أحمد فهمي الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد لن يتوانى في الدفاع عن حقوق العمال سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم، إذ قامت لجنة تحقيقية بزيارة مجلس عزاء العمال المتوفين، والتقت بعائلاتهم واستمعت إلى تفاصيل ما حدث والظروف المحيطة بالحادثة، تمهيداً لتوثيق المعلومات وضمّها إلى ملف الشكوى المرفوعة".

وأضاف الخفاجي، إن "هذا الموقف يأتي ضمن نهج اتحاد نقابات العمال في البصرة بتبنّي قضايا العمال والدفاع عنها قانونياً وميدانياً، بما يعكس التزامها برسالتها النقابية والإنسانية تجاه شريحة واسعة من أبناء الطبقة العاملة في المحافظة".

من جهته، قال عمّ الضحايا المتوفين، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث راح ضحيته ابن أخينا مصطفى وابن خالته زكريا، وهو صاحب شهادة بكالوريوس في النفط والغاز، ولكن لغياب فرص العمل، اشتغل عاملاً في هذه الشركة منذ قرابة السنة ولغاية يوم الحادث".

وحمّل عمّ الضحايا سبب الحادث "الشركة التي كان يعمل فيها الضحايا، وذلك لغياب مستلزمات السلامة التي لابد أن تفرض على كل العمال، ناهيك عن الارتفاع الشاهق الذي صعدوه الضحايا وهم يمارسون عملهم من دون أي رقابة تذكر"، مؤكداً أن "الشركة تتحمل كل التبعات القانونية التي اتخذناها بعد زيارة اتحاد نقابات العمال".