"علي غلام" يؤكد براءته من "النصب والاحتيال": كانت محاولة لـ"الابتزاز"

شفق نيوز/ أكد رجل الأعمال العراقي علي محمد غلام، يوم السبت، براءته من تهمة النصب والاحتيال التي اعتقل بسببها يوم أمس في مطار بغداد الدولي، مشيرا الى ان القضية محاولة "ابتزاز" من قبل أحد الشخصيات المتنفذة في محافظة السليمانية.

وقال غلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار الكاذبة التي تناقلتها بعض الجهات الإعلامية المختلفة التي تحاول النيل من شخصي وأعمالي في العراق من خلال استخدام ملابسات ما حدث معي أثناء قدومي إلى مطار بغداد لمتابعة أعمالي الخاصة للتشهير والتضليل الإعلامي عبر معلومات كاذبة لا تتصل بحقيقة ما جرى".

وبين ان "مذكرة التوقيف الصادرة بحقي من المحكمة تعود للمشتكي (شكار فتاح عبد الله) الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في محافظة السليمانية مكان إقامة الدعوى بهدف الابتزاز كما جرت العادة في استهداف رجال الأعمال هناك".

واضاف ان "تحريك المدعو (شكار فتاح عبدالله) الدعوى في محكمة السليمانية في إقليم كوردستان كانت بهدف ترحيلي من بغداد إلى تلك المحافظة وممارسة ضغوطاً غير شرعية عليّ للرضوخ لمطالب المدعي المالية (الابتزاز) في ظل علاقة غير متزنة بين القضاء في إقليم كوردستان والقضاء في بغداد".

وأوضح غلام "الخلاف المالي مع المشتكي يعود بالأساس إلى عام 2014 حيث تم التصالح في هذا الخلاف عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015".

واكد ان "هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق الرسمية تم تقديمها إلى قاضي التحقيق حيث تم الإفراج عني بكفالة إلى حين نقل أوراق الدعوى من محافظة السليمانية إلى العاصمة بغداد".

وتابع غلام "لذلك وكما يعلم الجميع فإن هذه الهجمة ليست جديدة ابداً وليست من محض الصدفة ايضاً، فهدفها الرئيسي هو الابتزاز من أطراف متعددة سواء الإعلامية منها أو السياسية التي تمادت كثيرا، لذا توجب وضع حد لهذه الشائعات والاتهامات وبالطرق القانونية".

ودعا رجل الأعمال المؤسسات الإعلامية النزيهة والمهنية الى التواصل مع مكتبه الإعلامي لتزويدها "بالحقائق والأدلة التي تضع حداً لجميع الشائعات والاتهامات التي تطالني شخصياً او تستهدف استثماراتي في بلدي العراق".

وختم بالقول "تلك الجهات لا تدرك حجم ترويعها لأكثر من ألفي موظف وعوائلهم يعملون في مؤسسات عدة تنشط في مختلف محافظات العراق في ظل وضع اقتصادي صعب يخيم على البلاد".

ويوم امس الجمعة، أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى، وكالة شفق نيوز، بأن "أمن مطار بغداد اقتاد رجال الاعمال علي محمد غلام الى التحقيق كونه صادرة بحقه مذكرة منع سفر من القضاء العراقي".

ورجل الأعمال علي غلام هو مدير لثلاثة مصارف هي (الانصاري والقابض والشرق الأوسط)، التي أوقف البنك المركزي التعامل بالدولار معها.

وتدور حول غلام "شبهات فساد"، خصوصا فيما يتعلق بمزاد العملة وتهريبها الى خارج العراق، وفقاً لمصادر مطلعة.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على (علي محمد غلام).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي تمكنت من إلقاء القبض على مدير مصرف الشرق الأوسط المتهم (علي محمد غلام) اثناء قدومة الى مطار بغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 456 (النصب والاحتيال) من قانون العقوبات العراقي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".