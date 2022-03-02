سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على وقع الحرب المستعرة مع اوكرانيا.. "فلاديمير بوتين" في بغداد وسط انتشار امني

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-02T19:36:19+0000
على وقع الحرب المستعرة مع اوكرانيا.. "فلاديمير بوتين" في بغداد وسط انتشار امني

شفق نيوز/ شهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاربعاء، رفع صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب مقر لعصائب أهل الحق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صورة بوتين قد رفعت في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع للعصائب، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

وبعد تعليق الصورة، انتشرت قوات امنية تابعة للواء رئاسة الجمهورية، واخرى تابعة للعصائب في المكان.

يأتي ذلك في وقت تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال اجتماع طارئ قراراً يستنكر بأشد العبارات ما يصفه بـ"عدوان روسيا" على أوكرانيا، فيما امتنع مندوب العراق عن التصويت.  

ورفضت كل من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأريتريا وسوريا التصويت على القرار الأممي الذي يستنكر الحرب على أوكرانيا.

related

إنقاذ عمال محاصرين في حريق كبير التهم بناية ببغداد

Date: 2022-03-02 05:44:44
إنقاذ عمال محاصرين في حريق كبير التهم بناية ببغداد

بينها مدينة الصدر.. العراق يعلن حظراً على ست مناطق في بغداد

Date: 2020-05-18 13:08:51
بينها مدينة الصدر.. العراق يعلن حظراً على ست مناطق في بغداد

ايهما اقل تكلفة للمعيشة بغداد ام طهران؟ موقع عالمي يجيب

Date: 2021-08-29 08:45:07
ايهما اقل تكلفة للمعيشة بغداد ام طهران؟ موقع عالمي يجيب

مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

Date: 2021-11-21 05:20:46
مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

Date: 2021-12-05 14:21:45
بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

Date: 2021-03-26 08:02:37
اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

Date: 2022-01-18 16:25:35
بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

Date: 2020-02-25 17:25:16
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر