على وقع الحرب المستعرة مع اوكرانيا.. "فلاديمير بوتين" في بغداد وسط انتشار امني

شفق نيوز/ شهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاربعاء، رفع صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب مقر لعصائب أهل الحق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صورة بوتين قد رفعت في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع للعصائب، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

وبعد تعليق الصورة، انتشرت قوات امنية تابعة للواء رئاسة الجمهورية، واخرى تابعة للعصائب في المكان.

يأتي ذلك في وقت تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال اجتماع طارئ قراراً يستنكر بأشد العبارات ما يصفه بـ"عدوان روسيا" على أوكرانيا، فيما امتنع مندوب العراق عن التصويت.

ورفضت كل من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأريتريا وسوريا التصويت على القرار الأممي الذي يستنكر الحرب على أوكرانيا.