على أنقاض مشروع "فاسد".. قنبلة موقوتة شرق القناة من بغداد (صور)

شفق نيوز / لا حاجة لأدلة دامغة تبرهن حجم الإهمال وتدني الخدمات الأساسية التي يعانيها سكان مناطق شرق العاصمة العراقية بغداد، رغم أن مناطقها الأخرى دون المستوى، لكن التجول في الشوارع الرئيسة والمعابر الواقعة في مناطق شرق القناة (قناة الجيش، مشروع ترفيهي لم ينجز رغم مرور 10 أعوام على إحالة ملف تطويره لشركتين مصرية وعراقية)، يضع للمشاهد علامات استفهام عدة.

المناطق المقابلة لمنطقة النعيرية في بغداد، يعبر أهالي منطقة بغداد الجديدة باتجاه منطقة النواب والعكس، بشكل يومي عبر ممر آيل للسقوط، يضع حياتهم بين أيديهم، خصوصا أن مشروع قناة الجيش الذي أهمل، بات مجرى لتجمع الفضلات ومياه الصرف الصحي.

وخلال تجول كاميرا شفق نيوز بين أرجاء هذه المناطق، أشار مواطنون إلى أن "هذا الجسر غير آمن، وسقوطه سيسبب إصابات ووفيات، لافتين إلى أن "الشهر الماضي ابتلعت المياه الآسنة أسفل الجسر أحد أطفال هذه المنطقة.

وفي الجانب الآخر، يوجد جسر الأمين لعبور العجلات، كان قد سقط قبل أشهر، إلا أن الجهات المعنية قامت بافتتاحه مجددا (شيد الجسر في سبعينيات القرن الماضي، أي قبل 50 عاما) يقول أحد المواطنين للوكالة.

وهذا الجسر، وفقا لمواطنين، هو أحد الجسور الحيوية في شرق القناة، حيث سقوطه وإنهيار جانبه الأيسر قبل مدة سبب إرباكا لحركة مرور العجلات في جانب الرصافة بصورة عامة ومناطق شرق القناة بصورة خاصة.

وأغلق الجسر نحو ٧٠ يوما وتم تأهليه بطريقة عشوائية، بحسب مواطنين، أكدوا أن "الجسر آيل للإنهيار في أي لحظة مجددا، لاسيما مع عبور عجلات ذات حمل ثقيل، وأن سقوطه سيؤدي إلى كارثة هذه المرة".

مواطن آخر، كان من بين المارة عبر هذا الجسر، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "الجهات الحكومية قامت بترقيع الجسر وافتتاحه دون مراعاة شروط السلامة".