على أنقاض (داعش).. ديالى تنظم معرضاً فنياً في منطقة "ساخنة" وتبعث برسالة خاصة

شفق نيوز/ شهدت إحدى المناطق التي كانت تصنف بأنها "ساخنة" بمحافظة ديالى، يوم الاثنين، معرضاً للوحات والأعمال الفنية المتنوعة بحضور شخصيات رسمية وأمنية، وفيما بيّن مسؤولون محليون أن المعرض يعد رسالة "أمن وطمأنينة" بعودة الحياة الى هذه المنطقة، اكدوا أن المعرض ضم لوحات احترافية دعت المنكوبين لبدء حياة جديدة.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز ان "مجموعة من المثقفين والفنانين أقاموا، اليوم، معرضاً للوحات والأعمال الفنية المتنوعة في قرية (شاقراق) ضمن حوض سنسل التابعة لقضاء المقدادية، 40 كم شمالي شرق بعقوبة.

وأضاف التميمي أن "الهدف من المعرض هو توجيه رسالة أمن وطمأنة للرأي العام بعودة الحياة الى حوض عانى ويلات القتل والتهجير والدمار على يد تنظيم (داعش) الظلامي وعكس صورة متميزة تدعو للتعايش السلمي والمجتمعي ونبذ الكراهية والعنف التي زرع بذورها عناصر التنظيم بشتى السبل والوسائل".

وأشار قائممقام المقدادية إلى أن "المعرض هو الأول من نوعه منذ تحرير حوض سنسل وعودة غالبية أهالي القرى الساخنة الى مناطقهم"، لافتاً إلى أن "المعرض مبادرة لإعادة الحياة ونفض غبار الفترات المظلمة والغابرة التي تركت آثاراً نفسية سيئة في مناطق شمالي المقدادية".

وأكد المسؤول المحلي أن "المعرض الذي حضرته شخصيات حكومية وبرلمانية وامنية ضم لوحات احترافية معبرة مزجت الفن والمعاناة والامل في نفس الوقت لحث المنكوبين على بدء حياة جديدة وطي صفحة الإرهاب والتفرقة والطائفية".

يذكر أن معظم الأهالي في عشرات القرى النازحة عادت الى مناطق سكناها في حوض سنسل شمالي قضاء المقدادية خلال السنوات الأربع الماضية بعد سقوطها بيد تنظيم (داعش) عام 2014 وهجرة السكان قسريا هرباً من بطش وممارسات التنظيمات الإرهابية.