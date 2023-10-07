أول ناطحة سحاب بالعراق

شفق نيوز/ افتتح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم السبت مشروع "داون تاون بغداد" الذي سيضم أعلى ناطحة سحاب في العراق بـ 65 طابقاً.

وقال مكية في كلمة له في حفل الإفتتاح تابعتها وكالة شفق نيوز؛ إن مشروع داون تاون بغداد سيكون مجمعا سكنيا بتصميم حديث وعصري وستكون فيه استدامة لموجوداته ولن تكون هنالك مصاريف إضافية للطاقة الكهربائية والعزل الحراري وستتحملها الشركة المنفذة.

وأضاف أن المشروع سيضم أعلى ناطحة سحاب في العراق وسيكون تحفة معمارية ذات وجه عصري وحديث، وأن الحكومة العراقية جادة في دعم مثل هذه المشاريع الحيوية، موضحا أن المشروع يعتمد تصاميم حديثة ومستويات خدمة عالية روعيت فيها متطلبات الاستدامة.