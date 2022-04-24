على متن طائرة من الاردن.. "النار المقدسة" تصل العراق

شفق نيوز/ احتفل آلاف المسيحييين الأرثوذكس في شمال العراق، بالتصفيق الحار والزغاريد، باستقبال شعلة "النار المقدسة"، التي نقلت من القدس إلى بلدهم للمرة الأولى، عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي.

وتجمع حشد كبير من سكان بلدة بعشيقة، وسهل نينوى، في دير مار متى للسريان الأرثوذكس لاستقبال الشمعة المشتعلة، الموضوعة داخل فانوس، والآتية من القدس. ووصلت الشعلة إلى العراق في طائرة من الأردن.

وتعالت الهتافات والتراتيل لدى دخول الشعلة التي حملها أسقف الكنيسة، فيما انحنى مصلون ورجال دين لتقبيل الفانوس والتبارك به.

وتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية منذ القرن الرابع بأن نوراً مقدساً يفيض في "سبت النور" قبل عيد الفصح من قبر المسيح في كنيسة القيامة، حيث صُلب المسيح ودفن وحصلت قيامته.

وفي كل عام، تٌنقل شمعة مضاءة باللهب في طائرة إلى اليونان والدول التي تضم سكانأً من الطائفة الأرثوذكسية.

وقال راعي ابرشية دير مار متى وتوابعها للسريان الارثوذكس المطران طيماثوس موسئ شماني "إنها رسالة سلام ومحبة للجميع (...) رسالة انبعاث لهذا الوطن الجريح حتى يستعيد عافيته وأمنه و سلامه"، بحسب فرانس برس.

أما سعد يوسف، وهو مدرس ستيني، فوصف الحدث بأنه "يوم تاريخي".

وقالت فريال أبلحد، وهي ربة منزل خمسينية "إنه أجمل احساس في الكون كله. أحلى فرحة هي فرحة اليوم".

ويسعى أهالي سهل نينوى، الذي كان سابقاً مركزاً للمسيحية، إلى استعادة مظاهر الحياة الطبيعية منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية على يد القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي في نهاية عام 2017.

وتنفذ أعمال ترميم بطيئة لكنائس وأديرة في القرى التي تعرضت لانتهاكات على يد الجهاديين ونزح منها عشرات الآلاف من المسيحيين ولم يعودوا إليها منذ اجتياح الجهاديين عام 2014.

وكانت لرأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس جولة في نينوى خلال زيارته التاريخية للعراق عام 2021.