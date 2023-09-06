على متنها ربع مليون زائر.. المطارات العراقية تستقبل 1850 طائرة بنصف شهر

شفق نيوز / أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، إحصائية أولية بأعداد الزائرين الوافدين عبر المطارات لإحياء الزيارة الأربعينية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الزائرين الوافدين عبر مطارات (بغداد - البصرة - النجف) بلغ ما يقارب 257،000 ألف زائر وبمجموع رحلات بلغت 1850 رحلة استقبلتهم هذه المطارات".

وأضاف الأسدي، أن "مطار النجف الدولي، تصدر تلك الاحصائية حيث استقبل 1400 رحلة وعلى متنها 200,000 ألف زائر، وتلاه مطار بغداد الدولي بعدد رحلات بلغت 400 رحلة وبعدد زائري بلغ 50,000 ألف زائر، ثم مطار البصرة الدولي بـ 50 رحلة وعلى متنها 7000 زائر".

وأوضح مدير سلطة الطيران المدني العراقي، أن "هذه الإحصائية للفترة الممتدة ما بين 15 آب الماضي، ولغاية 3 أيلول الجاري".

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.