على مائدة إفطار آخر يوم برمضان.. رجل يُجهز على شقيقه في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالنجف، الخميس، بإقدام شخص على قتل شقيقه على مائدة إفطار آخر يوم بشهر رمضان وسط مدينة النجف جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً أقدم على قتل شقيقه بمنطقة حي النداء وسط النجف خلال تجمع العائلة على مائدة إفطار آخر يوم بشهر رمضان.

وأضاف أن "الرجل قتل شقيقه نتيجة خلافات عائلية سابقة بينهما".

وبين المصدر، "بعد نحو نصف ساعة من ارتكاب الجريمة، تمكن فريق من مكافحة الاجرام باعتقال الجاني، وايداعه الاحتجاز للتحقيق معه لكشف ملابسات الحادث".

وسيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر لدى المسلمين الشيعة في العراق، بخلاف السنة الذين احتفلوا الخميس بالعيد.