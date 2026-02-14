على غرار مصر.. دعوة في العراق لتشكيل لجنة رقابية تتابع "دراما رمضان"

شفق نيوز- بغداد

دعت النائبة عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم السبت، إلى تشكيل لجنة رقابية من وزارة الثقافة، لمتابعة الأعمال التلفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان، مشددة على وضع ضوابط لتلك الأعمال لضمان عدم استهداف مكون أو طائفة أو انتهاك حرمة شهر رمضان.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الأعمال الدرامية تعرض في شهر رمضان دون رقابة، وبعض هذه الأعمال تسبّب في استهداف مكون أو طائفة معينة أو تعرض مشاهد ولقطات غير لائقة وانتهاك حرمة شهر رمضان".

وشدد الهلالي على ضرورة أن يكون عمل اللجنة مشابها للجنة الرقابة المصرية، لقراءة النصوص ومشاهدة العمل وفق ضوابط معينة قبل عرض المسلسل على القنوات الفضائية، ومعاقبة المخالفين".

وأضافت أن "هناك حديثا أن بعض الأعمال الدرامية التي ستعرض في هذا العام تحتوي على إساءة دينية واجتماعية لمكون وطائفة، بالإضافة إلى أن هناك انتهاكاً لحرمة شهر رمضان".

وبحسب الهلالي، يقع على عاتق وزارة الثقافة أخذ دورها الحقيقي وتشكيل لجنة بأسرع وقت لمتابعة الأعمال الدرامية قبل عرضها على الشاشة.