على غرار بغداد.. خريجو "المهن" يتظاهرون في الموصل والمطالب معروفة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي المهن الصحية في الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الاثنين، للمطالبة بشمولهم بالتعيينات على الملاك الحكومي.

وطالب المتظاهرون، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في أيسر الموصل، السلطات الحكومية بـ"شمولهم في التعيينات المركزية".

وقال أحد خريجي المهن الصحية أحمد موسى، للوكالة، إن "مطالب خريجي الكليات الصحية تتلخص في شمولهم في التعيينات كما في السنوات السابقة"، مبينا أنه من المستغرب أن يصوت البرلمان على زيادة رواتب أعضائه ومخصصاتهم المالية بينما يتم التذرع بعدم وجود التخيصيات المالية لتعيين خريجي المهن الصحية.

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر العشرات من خريجي المهن الصحية في نينوى، أمام مديرية صحة المحافظة، للمطالبة بشمولهم بالتعيينات على الملاك الدائم.

وكان مصدر أمني، أفاد بإصابة العشرات من خريجي ذوي المهن الطبية خلال احتجاج لهم نظموه، صباح الاثنين، في العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن قوات حفظ القانون انتشرت بشكل مكثف بالقرب من وزارة المالية، وأن الاحتجاجات سجلت أكثر من 22 إصابة بين المتظاهرين نتيجة الاحتكاك وعمليات الكر والفر مع قوات حفظ القانون.