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على طريق الموت.. إصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-17T06:45:11+0000
على طريق الموت.. إصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الخميس، بإصابة مدنيين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "خمسة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر أن "سبب الحادث السير عكس الاتجاه (الرون سايد)"، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

ويشهد طريق بغداد - كركوك مشاكل مرورية مستمرة بسبب فوضى عمليات الإعمار والتأهيل وتهالكه منذ سنوات عدة، ويطلق عليه طريق الموت لتصدره الحوادث المميتة.

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