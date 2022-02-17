على طريق الموت.. إصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الخميس، بإصابة مدنيين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "خمسة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر أن "سبب الحادث السير عكس الاتجاه (الرون سايد)"، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

ويشهد طريق بغداد - كركوك مشاكل مرورية مستمرة بسبب فوضى عمليات الإعمار والتأهيل وتهالكه منذ سنوات عدة، ويطلق عليه طريق الموت لتصدره الحوادث المميتة.