على طريقة دبي.. أشجار "محمية بالقانون" تواجه الموت في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أشجار "محمية بالقانون" لكنها مهملة ولا اهتمام بها أبداً، غير السقي المتقطع لها بالمياه، هكذا هو المشهد لعشرات أو مئات الأشجار في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وثقت وكالة شفق نيوز، تلك الأشجار، التي وضعت عليها لوحات صغيرة مكتوب عليها "أشجار محمية بالقانون"، وسط تناقض بين قلة التجشير بجانب الكرخ، والرصافة أيضاً.

وعلق مواطنون لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "هذه اللافتات هي استنساخ للافتات في دبي معلقة على الأشجار والفرق أن "أشجار دبي تحظى باهتمام ورعاية، والأشجار في بغداد مصيرها الموت والأمراض والإهمال والقطع".

مواطنون آخرون، أكدوا أن "بغداد تفتقد التشجير إلى نسبة كبيررة جدا خصوصاً أن الحملة الأخيرة التي تسمىُ مشاريع فك الاختناقات، شهدت قيام الجهات الرسمية باقتلاع العشرات من الأشجار في مناطق عدة من العاصمة، خصوصا في شارع أبو نواس والكرادة والدورة وغيرها من المناطق الأخرى".