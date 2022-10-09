على ضفاف العظيم "المُحتضر".. حملات حكومية تزيل وتدمر مضخات زراعية مرخصة

شفق نيوز/ شكا مزارعون في ناحية العظيم شمالي ديالى من حملة رفع التجاوزات المائية على نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين، دمرت وازالت مضخات اروائية مرخصة رسميا، فيما طالبوا بإعادة النظر بآليات رفع التجاوزات واستثناء المضخات المجازة رسميا من حملة التجاوزات.

وقال رئيس مجلس العظيم سابقا محمد إبراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز؛ "نحن مع إزالة التجاوزات على نهر العظيم بعد احتضار وتدني مناسيب المياه فيه بسبب الأزمة المائية لتأمين المياه لأغراض الشرب وارواء الثروة الحيوانية، إلا أن التجاوزات طالت أصحاب مضخات زراعية مجازين ومرخصين رسميا ومخصصة لهم حصة مائية من نهر العظيم منذ 40 عاما".

وبين ضيفان؛ ان "أصحاب المضخات الزراعية أصدرت لهم اجازات نصب مضخات ديزل وبسبب ارتفاع وشح منتوج (الكاز) قاموا بتحوير مضخاتهم لتعمل بالطاقة الكهربائية رغم أزمة الكهرباء ومشاكلها الأزلية".

ودعا ضيفان الى إعادة النظر بحملة التجاوزات واستثناء أصحاب المضخات المرخصة والحصص المائية الرسمية لتفادي خسائر مادية جسيمة تلحق بالمزارعين وتضاف الى خسائر الجفاف وإلغاء الخطط الزراعية والتدهور المعيشي.

وتابع أن "اغلب المضخات الزراعية أصبحت مستهلكة وغير مؤهلة للعمل بوقود (الكاز)"، متسائلا "مالضير من إبقاء المضخات المرخصة التي تدفع شهريا جبايات كهرباء تتراوح 500 الف الى مليون دينار؟".

من جانبه؛ ذكر مدير ناحية العظيم عبد الجبار احمد العبيدي؛ أن "نهر العظيم صار يحتضر بسبب انخفاض مناسيب المياه التي لا تتجاوز 7م3/ثا وهي كميات لاتفي حتى لأغراض الشرب او الثروة الحيوانية".

وأوضح العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "حملة رفع المضخات الزراعية المتجاوزة امتدت على طول نهر العظيم وعلى امتداد 30 قرية وازالت عشرات المضخات الزراعية المتجاوزة لتقنين المياه وعبور مرحلة الجفاف الحالية والخانقة".

ويعد نهر العظيم واحداً من أهم روافد نهر دجلة، وهو النهر الوحيد الذي ينبع في داخل الأراضي العراقية؛ حيث ينبع في محافظة السليمانية وتحديداً من جبال سكرمة داغ، وطاسلوجة، وقرة داغ، ويصب في نهر دجلة إلى الجنوب من مدينة بلد، ويقع حوض نهر العظيم ما بين حوض تغذية الزاب الأسفل، وسلسلة جبال حمرين، وله أربعة روافد رئيسية وهي: خاصة جاي، وطاووق جاي، وطوز جاي، وزغيتون جاي، أما الروافد الثانوية الكبيرة فهي كوري جاي، ووادي زكرا، وغيرها.

وتعد ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة.