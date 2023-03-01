أعلى سلطة قضائية في العراق: على الدولة الالتزام برعاية المتقاعدين

شفق نيوز/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب أحكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005 )، مضيفة لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرون /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية ، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 ) .