على رأسها العراق.. عواصف وأمطار تضرب الخليج وسط تحذيرات مشددة

شفق نيوز/ تشهد دول الخليج وعلى رأسها العراق، يوم السبت، أجواءً غير مستقرة مع هطول أمطار متفرقة في عدة مناطق، وسط تحذيرات من مراكز الأرصاد الجوية من تقلبات مناخية تشمل رياحاً نشطة وانخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية.

وشهدت محافظات العراق منذ يوم أمس، موجة أمطار شديدة وتساقط لحبات البرد (الحالوب)، هي الأشد منذ سنوات.

وتسببت موجة الأمطار، بغرق الطرقات الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الأخرى، فضلاً عن تعرض مخيمات النازحين في الأنبار للأضرار بسببها.

واستمرت موجة الأمطار في وسط وجنوب العراق حتى اليوم، وسط استنفار للكوادر البلدية والمؤسسات الساندة، لسحب المياه من الطرقات، خاصة وأن مشاهد غرق الطرقات عادت ظهرا، بعد موجة جديدة من الأمطار.

السعودية

إذ أكد المركز الوطني للأرصاد السعودي، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متأوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما ستشهد مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية أمطاراً تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مع فرص لتكوّن الضباب في بعض المواقع.

في حين، أصدر المركز إنذاراً أحمر في المنطقة الشرقية، محذراً من أمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد والصواعق الرعدية.

الكويت

وفي الكويت، فإن الطفس مشابها، اذ أصدر مركز الأرصاد تنويهاً جوياً بانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب في عموم مناطق البلاد، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة.

وعقب تعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار الكويت الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت السلطات استئناف العمليات الجوية صباح اليوم، وفق ما أفادت به جريدة النهار الكويتية.

قطر

أما في قطر، فقد أعلنت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن الطقس اليوم سيكون غائماً مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحياناً، وسط هبوب الغبار ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما حذّرت الأرصاد من رياح قوية وأمواج عالية في البحر، مع أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة في عدة مناطق.

الإمارات

في المقابل، حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات من انتشار الغبار في مناطق حبشان، المرفأ، الوريس، والسلع، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

البحرين

إلى ذلك، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين بأن الطقس غير مستقر مع فرص لتساقط أمطار رعدية أحياناً، وسط رياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

عُمان

وفي سلطنة عُمان، فقد سجلت هيئة الطيران المدني طقساً صحواً في معظم أنحاء البلاد، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في مناطق جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، الوسطى، وظفار.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في معظم دول الخليج خلال الساعات القادمة، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعرضة للسيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية.