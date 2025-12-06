"الامطار قادمة".. السلطات العراقية تدعو لاتخاذ أقصى درجات الحيطة

شفق نيوز -بغداد

أطلقت مديرية الدفاع المدني يوم السبت، سلسلة تحذيرات مهمة مع اقتراب البلاد من موجة أمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز إن على المواطنين الانتباه لأي تسرب مائي داخل المنازل وفصل الأجهزة الكهربائية فوراً، ومراقبة الأطفال لمنع تعرضهم لمخاطر الغرق، إضافة إلى متابعة موقع الأنواء الجوية لمعرفة تفاصيل الحالة الجوية، والاحتفاظ بالوثائق المهمة في حقيبة جاهزة تحسباً لأي طارئ، وتجنب القيادة باتجاه جريان المياه والابتعاد عن أماكن السيول بدافع الفضول.

وشدد صباح على ضرورة الاتصال برقم 911 عند حدوث أي حالة طارئة، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من الأضرار المحتملة خلال موجات الأمطار.

وتشير توقعات الطقس في العراق، إلى بدء حالة جوية ممطرة تبدأ مطلع الأسبوع وتنتهي مع انقضائه، وتمتاز بشموليتها واتساع مناطق التأثير، ما يستوجب أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في أماكن عديدة نظراً لطبيعة الحالة وعدم استقرارها.