على خلفية قرار لمجلس المحافظة.. قوة أمنية تطوق مطار النجف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية طوقت مطار النجف الدولي لمنع تنفيذ أمر صدر من مجلس المحافظة بتغيير الإدارة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مدير مطار النجف الذي أصدر مجلس المحافظة قراراً بإعفائه من مهامه، طلب تدخلاً أمنياً من بغداد لإبقائه بمنصبه وعدم سحب مطار النجف الدولي من يد سلطة الطيران المدني".

وأضاف أن "سلطة الطيران المدني رفضت تنفيذ أمر مجلس المحافظة، وتم إرسال تعزيزات عسكرية لمنع دخول المدير الجديد ومباشرته بمنصبه".

وكان مجلس محافظة النجف صوت اليوم على إعفاء علي الساعدي من مهام منصب مدير مطار النجف الدولي وتعيين عباس المهنا بمهام إدارة المطار بديلاً عنه لمدة 6 أشهر.