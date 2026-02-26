على خلفية فصل طالب "مسيء".. تهشيم سيارة مديرة مدرسة عراقية (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أقدم أشخاص مجهولون، يوم الخميس، على تهشيم سيارة مديرة مدرسة في منطقة بنجا علي بمحافظة كركوك، إثر فصل أحد الطلبة لسوء السلوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أقدموا على تهشيم سيارة مديرة مدرسة فلك الدين كاكئي أمام مبنى المدرسة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مبيناً أن الحادث "وقع بعد وقت قصير من صدور قرار إداري بفصل طالب نتيجة مخالفات سلوكية متكررة".

وأضاف أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته وتحديد هوية المتورطين"، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار إلى أن "قرار الفصل جاء ضمن الإجراءات الانضباطية التي تتبعها إدارة المدرسة للحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة وآمنة داخل المؤسسة التربوية".