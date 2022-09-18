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على خلفية تهديدات واتهام مديرها بالإنتماء للبعث.. صحة ذي قار تعلق العمل بمقرها

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-18T10:42:29+0000
على خلفية تهديدات واتهام مديرها بالإنتماء للبعث.. صحة ذي قار تعلق العمل بمقرها

شفق نيوز/ قررت مديرية صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، تعليق العمل في مقر الدائرة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقال مدير عام صحة ذي قار جعفر العبودي لوكالة شفق نيوز، إن قرار التعليق يأتي على خلفية التهديدات التي تلقتها الدائرة من قبل بعض الأشخاص باقتحامها وقد ابلغنا الوزارة بهذا القرار.

وأضاف أن قرار التعليق لن ينتهي ولن تتم إزالته حتى نتلقى الأوامر من ديوان المحافظة وقيادة العمليات بتأمين الحياة للموظفين من الاخطار التي قد يتعرضون لها.

وكان ناشطون ينتمون للتظاهرات هددوا باقتحام دائرة صحة ذي قار يوم غدٍ الاثنين احتجاجا على الفساد المستشري بالدائرة، فيما اتهموا مدير عام الدائرة بالانتماء لحزب البعث وكل المحيطين به.

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