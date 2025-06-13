‌‏على خلفية التصعيد.. العراق يقرر إعادة جميع الحجاج براً

شفق نيوز/ اعلنت بعثة الحج العراقية، يوم الجمعة، عن اتخاذها قرارا بإعادة جميع الحجاج العراقيين برا إلى البلاد.

وذكرت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرا للظروف المؤسفة التي طرأت على المنطقة وإيقاف الرحلات الجوية إلى العراق، سيتم إعادة جميع الحجاج برا إلى البلاد".

وأشارت إلى إن "البعثة اتخذت إجراءات عاجلة لتأمين توفير الحافلات البرية لنقل الحجاج إلى منفذ عرعر الحدودي، ومن ثم نقلهم إلى محافظاتهم بسلام".

وسبق وإن أعلن المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، يوم الجمعة، عن توقف عودة الحجاج من السعودية بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.