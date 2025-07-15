بعد احتجاجات شعبية.. إقالة قائممقامي الهارثة والقرنة واختيار البدائل

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن مجلس محافظة البصرة أقال قائممقام قضاء الهارثة نذير الشاوي، وقائممقام قضاء القرنة عبد المجيد جاسم، خلال جلسة رسمية خُصصت لمناقشة الأداء الإداري والخدمي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إقالة قائممقامي الهارثة والقرنة جاء بعد مناقشات داخل المجلس تناولت تراجع مستوى الخدمات وتزايد الشكاوى الإدارية، فضلاً عن تصاعد الاحتجاجات في بعض الأقضية، لا سيما قضاء الهارثة، الذي يشهد اعتصاماً مفتوحاً منذ يومين للمطالبة بإقالة القائممقام".

وأضافت أن "المجلس صوّت بالأغلبية على الإقالة، بناءً على توصيات من لجان مختصة، في إطار حملة لمراجعة أداء عدد من الإدارات المحلية ومحاسبة المقصرين".

وأشارت المصادر، إلى أن "المجلس صوت على اختيار علي قاسم يسر، لمنصب قائممقام قضاء الهارثة، بينما صوت على حسنين علي عبد الحسين، قائممقاماً لقضاء القرنة".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر خاصة عن قيام قائممقام الهارثة نذير الشاوي، مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد أحد ممثلي الحراك الاحتجاجي في القضاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الشكوى.

هذا وشهد قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، يوم أمس الاثنين، انطلاق تظاهرة غاضبة شارك فيها العشرات من أبناء القضاء، احتجاجاً على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، والمطالبة بإقالة القائممقام.