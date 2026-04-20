على خلفية اختطاف الصحفية الأميركية.. العراق يوقف "التأشيرة الإلكترونية" لـ37 دولة

أفاد مصدر رفيع، يوم الاثنين، بأن السلطات العراقية قررت إيقاف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية لمواطني عدد من الدول، على خلفية حادثة خطف الصحفية الأميركية شيلي كتلسون، الشهر الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء كإجراء احترازي مؤقت بسبب الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن "العمل بالتأشيرة الإلكترونية سيُستأنف بعد استقرار الوضع الأمني في البلاد".

وأضاف أن "نظام التقديم الإلكتروني ما يزال متاحاً، إلا أن الطلبات المقدمة تبقى معلّقة دون رد فوري، حيث لا يتم إصدار أي موافقة حالياً، فيما تُرسل قرارات الرفض بعد فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين".

وأشار المصدر، إلى أن "القرار يشمل عدداً من الدول بينها كندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وروسيا، والصين، واليابان"، لافتاً إلى أن "مواطني هذه الدول كانوا يدخلون العراق عبر نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي يتطلب تقديم طلب إلكتروني وانتظار الموافقة عبر البريد الإلكتروني".

وأوضح أن "الجهات المعنية أبلغت الدول المشمولة بالقرار من خلال مخاطبات رسمية ورسائل إلكترونية، للتأكيد على تعليق العمل بالنظام مؤقتاً"، مبيناً أن "القرار يشمل جميع مواطني الدول المذكورة، ويأتي في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في ظل الظروف الحالية".

يذكر أن موقع "فيزا غايد" المتخصص بأخبار التأشيرات حول العالم، قد قال، العام الماضي، إن السلطات العراقية ألغت شرط الحصول على تأشيرة عند الوصول، لمواطني 37 دولة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها، واستبدال ذلك بـ"التأشيرة الالكترونية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد الشهر الماضي، بتعرض الصحفية الأميركية شيلي كتلسون، للاختطاف قرب شارع السعدون وسط بغداد، مبيناً أنها كانت تقيم في فندق مقابل فندق فلسطين، دون وجود حماية أمنية على الفندق.

وفي 7 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت كتائب حزب الله إطلاق سراح كيتلسون، بعد نحو أسبوع من اختطافها، مع توجيهها بمغادرة البلاد فوراً.