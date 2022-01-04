على خلفية اتهامات بالفساد.. قائممقام الموصل يسلم نفسه إلى النزاهة

شفق نيوز/ سلم قائممقام الموصل زهير الاعرجي، يوم الثلاثاء، نفسه إلى هيئة النزاهة في نينوى على خلفية اتهامات له بالفساد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الاعرجي سلم نفسه الى النزاهة بعد صدور أمر قبض بحقه الأسبوع الماضي على خلفية ورود اسمه في اعترافات أحد المتهمين بملف التلاعب بالأراضي".

والخميس 23 / 12 / 2021، أكد قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي، انه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه بقضية التلاعب وتزوير سندات عقارات الدولة.

وقال الاعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صدور امر قبض بحقي او استقدام هو إجراء قضائي طبيعي جدا بناء على اعترافات كيدية وأؤكد أنني سأمثل للقضاء وكلي إيمانا بعدالة القضاء في انصافي".

وكان مصدر امني قد كشف لوكالة شفق نيوز، الأربعاء 22 / 12 / 2021، عن صدور "مذكرتي قبض وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق مع قائممقام الموصل زهير الأعرجي بملف الأراضي السكنية".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز بأن هيئة النزاهة "وضعت يدها على قرابة 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق ليصبح مجموع الأراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى أكثر من 1200 قطعة ارض".

جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.