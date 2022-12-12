على العراقيين الاستعداد لموجة صفرية.. راصد جوي يحذر

شفق نيوز/ حثّ الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، العراقيين على الاستعداد لانخفاض كبير في درجات الحرارة لتقارب الصفر المئوي.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "استعدوا لدرجات حرارة قريبة من الصفر المئوي، إذ أن التوقعات تشير الى ان أول موجة باردة وأجواء شتوية فعلياً سيشعر بها العراقيون تكون آخر أيام الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل".

واضاف "نتوقع أيضاً عودة الأمطار في الثلث الأخير من الشهر الجاري لمناطق مختلفة من البلاد".