على الضفة الأخرى من النهر.. أنصار الفصائل المسلحة يحيون يوم القدس وعينهم على السفارة الامريكية (صور)

شفق نيوز / شهدت منطقة أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة، تظاهرات لأنصار الفصائل المسلحة الموالية لإيران إحياءً لمناسبة يوم القدس.

وقال مراسل شفق نيوز إن "أنصار الفصائل العراقية المسلحة والذين يميلون الى تقليد مرجعية ايران الدينية تظاهروا، اليوم، في شارع أبو نؤاس وتحديدا على ضفة نهر دجلة المقابلة للسفارة الأمريكية إحياء ليوم القدس".

وأضاف المراسل ان "المتظاهرين رفعوا صورا ولافتات من بينها صور للمرشد الإيراني علي خامنئي وكذلك صور جمعت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، فيما رددوا ورفعوا لافتات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في هذه المناسبة".

وتشهد بغداد ومدن أخرى في تقليد سنوي، دأبت عليه بعد عام 2003 مسيرات ينظمها أنصار موالون لمرجعية إيران في العراق بمناسبة يوم القدس، فيما يردد المتظاهرون فيها بشكل دائم سنوياً عبارات تندد بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الذي يجري احياؤه في الجمعة الاخيرة من رمضان في كل عام هو حدث سنوي، دعت اليه مرجعية روح الله الخميني في إيران، يعارض احتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين ويجري فيه حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للاحتلال في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية.