علم إيران يرفع بالبصرة.. مسيرة احتفالية بإنتهاء الحرب مع اسرائيل (صور وفيديو)

شفق نيوز/ نظم المئات، يوم الثلاثاء، مسيرة احتفالية في البصرة بمناسبة انتهاء الحرب الايرانية مع اسرائيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة، إن مسيرة راجلة انطلقت في مركز المدينة وتجولت في عدد من الشوارع، احتفالاً بانتهاء الحرب.

ورفع المحتفلون الاعلام الايرانية، ورددوا شعارات مؤيدة لإيران ومنددة باسرائيل وامريكا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، التي استمرت 12 يوماً.