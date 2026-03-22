علم العراق وصور خامنئي.. مسيرات شعبية في بغداد دعماً لإيران (صور)

شفق نيوز- بغداد

شهدت منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد، يوم الأحد، خروج العشرات بمسيرات شعبية شارك فيها عدد من شيوخ عشائر ووجهاء المنطقة لإعلان دعمهم لإيران.

ورفع المشاركون في المسيرات التي جابت عدداً من شوارع المنطقة الرئيسة، أعلاماً عراقية، مع رفع صور للمرشد الإيراني الأعلى الراحل على خامنئي.

وهتف المشاركون بعبارات داعمة لإيران، التي قالوا إنها "تمثّل الإسلام والمسلمين في وجه قوى الاستكبار والاستعباد العالمي"، داعين إلى "نصرة الجمهورية الإسلامية في الحرب الظالمة التي فُرضت عليها".

كما دعا المشاركون، في المسيرات إلى "وقفات مشابهة لنصرة لشعب الإيراني".