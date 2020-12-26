علماء يكتشفون طريقة لتدمير كورونا في أقل من دقيقة

شفق نيوز/ توصل باحثون من جامعة تل أبيب إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن قتله بكفاءة وبسرعة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV-LEDs) على ترددات محددة، بحسب صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية.

ونقل تقرير الصحيفة عن قائدة الدراسة، البروفيسور هاداس مامان، رئيسة برنامج الهندسة البيئية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة تل أبيب، "اكتشفنا أنه من السهل للغاية قتل كورونا باستخدام مصابيح LED التي تضيء بالأشعة فوق البنفسجية."

ولا تحتاج هذه المصابيح سوى أقل من نصف دقيقة لتدمير أكثر من 99.9 في المئة من الفيروس.

وقالت الصحيفة إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في العالم. فيما سبق أن نشرت مجلة الكيمياء والبيولوجيا الضوئية مقالة حول هذا الموضوع.

ويمكن لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية تطهير الأسطح من فيروس كورونا بشكل فعال.

وأعطت مامان أمثلة لما يمكن تنظيفه بالأشعة مشيرة إلى أن الطاقم الطبي مثلا يمكنه أن يستعملها لتطهير لوحات المفاتيح الحاسوبية وغيرها من الأسطح في المستشفيات.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن تركيب هذه المصابيح في نظام التهوية ومكيفات الهواء لتعقيم الهواء الذي ينتشر في الغرف.

ولطالما عرف بأن لدى الأشعة فوق البنفسجية أثرا تعقيميا لأن الأشعة تدمّر التركيبية الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.

وتمكن الفريق من قتل الفيروس باستخدام مصابيح LED رخيصة و لا تستهلك إلا القليل من الطاقة ولا تحتوي على الزئبق مثل بعض مصابيح الأشعة فوق البنفسجية العادية.

ولا يزال فيروس كورونا موضوعا لأبحاث متعددة في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي بدأ التلقيح في بعض دول العالم، بلغت حصيلة الإصابات حتى الآن أكثر من 79,758,000 شخص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 50,405,700 شخص على الأقل حتى اليوم.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و750 ألفا و780 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره نهاية ديسمبر 2019.