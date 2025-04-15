علاء عبد الحسين يعود الى هيئة استثمار البصرة بقرار قضائي (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت محكمة قضاء الموظفين في بغداد، يوم الثلاثاء، إعادة "علاء عبد الحسين" إلى منصب رئاسة هيئة استثمار البصرة، بعد كسبه دعوى مقامة ضد المحافظ أسعد العيداني، عقب قيام الأخير بإنهاء تكليفه من منصبه.

وجاء في وثيقة تتضمن قرار المحكمة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "المدعو علاء عبد الحسين طعن بأمر إداري متضمن إنهاء تكليفه من منصب رئيس هيئة استثمار البصرة وكالة، وادعى أن الأمر مجحف بحقه و مخالفاً للقانون، وطالب بالمرافعة والحكم بإلغاءه".

وأضافت الوثيقة، أن "محكمة قضاء الموظفين قررت قبول الدعوى شكلاً و الحكم بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء تكليف علاء عبد الحسين من منصب رئيس هئية استثمار البصرة وكالة، وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة".

وكانت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء (5 آذار 2025)، أظهرت أمرا بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة علاء عبد الحسين سلمان من منصبه.

كما وجه العيداني وقتها، بفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس هيئة استثمار البصرة في ديوان المحافظة وتكون فترة التقديم لمدة (15) يوماً.