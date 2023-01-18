استعداداً لنهائي خليجي 25.. إعلان إنذار (ج) في عموم العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بدخول القوات الأمنية الإنذار (ج) في عموم مناطق العراق بدءا من يوم غد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن كافة قطعات وزارة الداخلية تدخل حالة الانذار (ج)، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس، ولحين انتهاء الاحتفالات في حال فوز المنتخب العراقي.

وفي وقت سابق وجه وزير الداخلية العراقي، بالاستنفار الكامل لجميع القطعات الأمنية داخل المدن في جميع المحافظات ومنع إطلاق العيارات النارية والقبض على المخالفين ضمن استعدادات نهائي خليجي 25.

كما أكد على الاحتفال بطريقة حضارية تليق بالعراق وشعبه في حال فوز المنتخب الوطني في نهائي بطولة الخليج العربي بنسختها 25 امام نظيره العماني.