إعلان نتائج مسابقة كركوك للقصة القصيرة بمشاركة عربية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد وكتاب محافظة كركوك، يوم الخميس، نتائج مسابقة كركوك للقصة القصيرة "دورة القاص نصرت مردان 2025"، بمشاركة قصص من دول عربية.

وقال رئيس الاتحاد، محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد في كركوك كان قد أعلن عن مسابقة على مستوى العراق والدول العربية للمشاركة بأعمال قصصية تنال رضا اللجنة التحكيمية لغرض تحديد الفائز من كل جنس قصصي".

وأضاف الحمداني: "تم عرض قراءات عن الأعمال المشاركة وأبرز القصص المشاركة والقائمة القصيرة ثم القصص الفائزة التي أعلنت بعد تقييم خاص للقصص الفائزة".

وتابع: "كما تم تكريم نخبة من المشاركات والمشاركين في مسابقة كركوك للقصة القصيرة (دورة القاص نصرت مردان) وتكريم لجنة الحكم بقلادة إبداع كركوك الثقافية والشهادات التقديرية".

وأظهرت نتائج المسابقة، فوز قصة (ذاكرة الفراشات) للقاصة أشواق النعيمي/العراق بالجائزة الأولى، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة لكل من (قصة سالم) للقاص محمد عباس حران/العراق، وقصة (عودة الأسير) للقاص سفيان بشار/ المغرب، والجائزة الثالثة مناصفة فاز بها كل من (قصة قلب والدة) للقاص نورس سمير/العراق، وقصة (حصاد العمر) للقاص نور شوقي كوران/سوريا.

وشارك في المسابقة 73 قاصة وقاص من العراق والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ولبنان.