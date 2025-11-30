إعلان نتائج تعيينات العقود في بغداد عبر القرعة الإلكترونية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، يوم الأحد، نتائج القرعة الإلكترونية الخاصة باختيار أسماء المقبولين للتعيين بصفة عقود ضمن دوائر المحافظة.

وقال المحافظ عطوان العطواني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "القرعة شهدت اختيار أسماء المقبولين للتعيين بصفة عقود ضمن دوائر المحافظة، وذلك استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة 66 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات (2023–2025)".

وبحسب العطواني، فإن قانون الموازنة آنف الذكر، تضمن استحداث 150 ألف درجة عقد توزع على المحافظات بحسب نسبها السكانية، إضافة إلى تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (2) لسنة 2023.

وأضاف محافظ بغداد، أن "إجراءات المفاضلة جرت وفق معايير قانونية دقيقة وشفافة"، مشيراً إلى أن "قرار مجلس محافظة بغداد رقم 52 لسنة 2024 نصّ على توزيع الدرجات بشكل متساو وعادل على الأقضية والنواحي".

ولفت إلى أن "رابط التقديم فتح في 5 أيار/مايو 2025 لمدة ثلاثين يوماً، وأغلق في 5 حزيران/ يونيو من العام ذاته، وقد تضمن الرابط مجموعة معلومات تضمن احتساب نقاط المفاضلة تلقائياً وفق المعايير التالية:أولاً معدل التخرج وجاء (امتياز 25 درجة، جيد جداً 20 درجة، جيد 15 درجة، متوسط 10 درجات، مقبول 5 درجات)".

وتابع العطواني: "ثانياً سنة التخرج وجاءت( درجة واحدة عن كل سنة، وبحد أقصى 5 درجات)، أما ثالثاً فجاءت الحالة الزوجية وهي (متزوج/زوج غير معيّن، أو مطلق، أو أرمل مع أولاد 10 درجات، ومتزوج/الزوج غير معيّن دون أولاد 5 درجات، وغير متزوج درجتان)".

وأكد أن "كل متقدم استلم استمارة تتضمن بياناته ودرجة مفاضلته مرفقة بباركود لضمان حقه مستقبلاً".

وحول إحصائيات المتقدمين، فقد بلغ "عدد المتقدمين 505,906 شخصاً، منهم 338,495 من الذكور و167,410 من الإناث"، بحسب العطواني.

وأكمل أن "محافظة بغداد استخدمت لغة البرمجة (بايثون) لبناء نظام ذكي خاص بعمليات الفرز، نظراً لضخامة البيانات وتعدد المحددات والنسب المطلوبة، حيث استغرق العمل على كتابة البرنامج والتشغيل التجريبي نحو شهرين، مع إعداد عدة نسخ ودراسة مخرجاتها لضمان مطابقتها للقواعد القانونية، وبإشراف مباشر من المحافظ".

وخلص العطواني، إلى القول إن "البرنامج شهد إعداد ملفات (إكسل) تتضمن جميع أسماء المقبولين لكل دائرة وفق النسب المقررة"، مبينا أن "إعلان الأسماء جرى وفق نظام إلكتروني محايد يعتمد معايير واضحة ومعلنة للجميع".