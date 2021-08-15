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إعلان نتائج اليوم الأول من حملة "الشهيد عبير" في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-15T17:36:17+0000
إعلان نتائج اليوم الأول من حملة "الشهيد عبير" في الناصرية

شفق نيوز / أعلن قائممقام قضاء الناصرية بمحافظة ذي قار، منير البكاء، يوم الأحد، نتائج اليوم الأول لحملة (الشهيد عبير) لإزالة التجاوزات في مركز المدينة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه بإطلاق حملة لرفع التجاوزات في مناطق البلاد كافة، واطلق عليها حملة "الشهيد عبير" الذي قتل على يد أحد المتجاوزين أثناء تأدية عمله في محافظة كربلاء.

وذكر البكاء لوكالة شفق نيوز، أن الحملة التي يتولى الإشراف عليها بنفسه، انطلقت اليوم والى إشعار غير محدد، أسفرت عن "إزالة أحد المراكز التجارية العائدة لأحد المقاولين البارزين في المحافظة، وعلوة للمواشي في شارع إبراهيم الخليل، إضافة إلى عدد من المحال التجارية المتجاوزة على الطريق العام شرقي مركز المحافظة".

وأوضح أن "الحملة لديها أهداف محددة في أول انطلاقها تتمثل بإزالة المتجاوزين المعرقلين لإكمال العمل بالمشاريع"، لافتاً إلى أن "الحملة ستنتقل لاحقا لإزالة المنازل المتجاوزة على أملاك المواطنين الذين تسلموا قطعا من الدولة بشكل أصولي".

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