إعلان نتائج التحقيق بفاجعة الحريق قريباً: ستطيح بشخصيات بارزة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، بأن نتائج التحقيق بفاجعة حريق مستشفى "ابن الخطيب" التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الحكومية التحقيقية في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، مازالت مستمرة في عملها دون اي توقف منذ اعلان تشكيلها".

واضاف أن "نتائج التحقيقات ستعلن للرأي العام خلال الـ(24 ساعة أو 48 ساعة) المقبلة، وسوف تتضمن محاسبة ومعاقبة شخصيات مسؤولة وبارزة".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد قبل أسبوع.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

كما شكل الكاظمي لجنة تحقيق في الحادث وأمهلها خمسة أيام لتقديم تقريرها.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.