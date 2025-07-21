نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التربية العراقي، إبراهيم نامس الجبوري، يوم الاثنين، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي)، للعام الدراسي 2024-2025.

وقال الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الفحص جرت بدقة وشفافية عالية، بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها الملاكات في مراكز الفحص واللجان الامتحانية"، مشيداً بجهود الطلبة وتفانيهم خلال عام دراسي حافل بالتحديات،حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدل (100٪) في الفرع العلمي (171) طالبا .

وبينت الوزارة، أنه بامكان معرفة نتائج الإمتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي بفرعيه (العلمي والادبي) / الدور الاول ، للعام الدراسي 2024-2025 عبر الرابط اضغط هنا