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إعلان مواعيد تخرج طلبة الجامعات للعام الدراسي الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-25T16:16:25+0000
إعلان مواعيد تخرج طلبة الجامعات للعام الدراسي الحالي

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، مواعيد تخرج طلبة الجامعات للعام الدراسي 2020/2021.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التعليم حددت تاريخ 19 أيلول المقبل، موعدا رسمياً لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2021/2020"، مبينة أن "الوزارة ثبتت أيضاً 14 تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الثاني".

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي "عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد".

وانطلقت صباح يوم الأحد 25 تموز الجاري، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط بيئة امتحانية يشوبها العديد من علامات الاستفهام نظراً لظروف جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات، ووسط اعتراض شديد من طلبة الجامعات، بعد أن كانوا يمنون النفس بأن تكون الكترونية، قبل أن يفاجأوا بأنها حضورية.

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