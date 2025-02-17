إعلان من "تل أم العقارب" بذي قار: العثور على 20 قطعة أثرية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، العثور على 20 قطعة أثرية شمالي المحافظة بجهود قسم حماية الآثار.

وقال قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على 20 قطعة أثرية من خلال الواجبات اليومية التي تنفذها توابع قسم حماية الآثار شمال المحافظة".

وأوضح العابدي، "حيث نفذ قسم حماية الآثار والتراث بإشراف مدير القسم، العميد ليث شاكر دخان، إجراءات أمنية شملت جولات تفتيشية لتفقد المناطق الأثرية ومتابعة القوة المكلفة بحماية المواقع الأثرية، ومن خلال ذلك تم العثور على 20 قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة في موقع (تل أم العقارب) الأثري".

وبيّن، أن "القطع الأثرية هي عبارة عن جرار فخارية مختلفة الأحجام والأشكال، وبحضور مدير مفتشية آثار ذي قار، شامل إبراهيم الرميض، تم تسليمها إلى متحف الناصرية الحضاري حفاظاً على الإرث الحضاري الذي تحتضنه المحافظة".