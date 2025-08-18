إعلان عن تظاهرة في البصرة: لن نسكت بعد اليوم

شفق نيوز- البصرة

أعلنت عشائر نهر العز بناحية الثغر شمالي البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، عن تظاهرة للمطالبة بالخدمات وفرص العمل تنطلق في 24 آب/ أغسطس الجاري، وبينما حذرت من الاستهانة في تنفيذ الحقوق، أكدت المضي حتى أخذ استحقاقها كاملاً غير منقوص.

جاء ذلك في بيان لقائد حراك عشائر الشغانبة والبوبخيت والهليجية الشيخ علي صباح حاتم الشغانبي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان مخاطباً أبناء البصرة "لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. سنوات طويلة ذقنا فيها مرارة الحرمان والتهميش، ولا صحة ولا تعليم، لا كهرباء ولا خدمات، ولا فرصة عمل تحفظ كرامة شبابنا".

وأضاف، "وقفنا سابقاً أمام حقول غرب القرنة/2، ورفعنا أصواتنا بصدق، لكنهم قابلونا بالصمت والتجاهل واللامبالاة القاتلة. واليوم نقولها بصوت عالٍ: حقوقنا لن تُمنح حقوقنا سننتزعها انتزاعاً"ً.

وتابع: "نحذّر كل من يستهين بإرادة أهل نهر العز: لصبر الحليم حدود، وإذا غضب الحليم فثورته لن يوقفها وعد كاذب ولا خطاب مخادع"، مؤكداً "نحن أبناء نهر العز، لن نتراجع، ولن نسكت بعد اليوم، وسنمضي حتى نأخذ استحقاقنا كاملاً غير منقوص مهما كان الثمن".

وأعلن البيان أن "موعدنا يوم الأحد 24 آب/ أغسطس الجاري يوم يسمع فيه الجميع صوت المظلومين، صوت الحق، صوت نهر العز. وإن غداً لناظره قريب".

وشهدت مناطق شمال محافظة البصرة، وخاصة ناحيتي الثغر والصادق وقضاء القرنة، سلسلة من التظاهرات والاعتصامات خلال الأشهر الماضية، احتجاجاً على ما وصفه السكان بـ"التهميش والإهمال المتعمد" من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

وتنوعت مطالب المتظاهرين بين تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ومعالجة التلوث البيئي الخطير الناتج عن عمليات الاستخراج النفطي، والتي تسببت بتدمير مساحات زراعية وانتشار الأمراض، وسط تهديدات متكررة بإغلاق الحقول النفطية في حال استمرار التجاهل.