إعلان رسمي للمتقاعدين: الرواتب جاهزة للصرف

شفق نيوز– بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الأول.

ودعت إدارة المصرف، وفق بيان جميع المستفيدين إلى مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الإلكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة التقاعد العامة استكمال إجراءات صرف الرواتب للشهر ذاته.

وقال معاون رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، إن "إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول 2025 اكتملت"، مشيراً إلى أن "البيانات أُرسلت إلى المصارف لاستكمال عملية الصرف بشكل تدريجي".