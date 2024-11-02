إعلان حالة الطوارئ بمحافظة صلاح الدين بسبب موجات السيول

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين حالة الطوارئ في المحافظة يوم الاحد، بعد موجات السيول والأمطار التي أثّرت على العديد من المناطق.

ووجه المحافظ بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأجهزة والدوائر الخدمية في المحافظة للاستجابة الفورية وتقديم أشكال الدعم والإغاثة كافة للمتضررين، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، وبمشاركة التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية.

يأتي هذا التحرك بهدف توفير المساعدة اللازمة للأهالي والتخفيف من الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار، وضمان السلامة