إعلام روسي: قوميون أوكرانيون يحتجزون رهائن من الطلبة العراقيين ويخططون لقتلهم

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام روسية، يوم السبت، أن التشكيلات القومية الأوكرانية تخطط لقتل تسعة طلاب عراقيين، محتجزين في سكن بجامعة إقليم سومي، لاتهام روسيا بذلك.

وقالت وكالتا "ريا نوفوستي وسبوتنيك"، نقلاً عن مصادر، إن "ممثلي التشكيلات القومية الأوكرانية يعدون حملة إعلامية ودعاية بواسطة احتجاز تسعة طلاب عراقيين (سبعة شباب وشابتان)، يقبعون حاليا قسرا في سكن جامعة إقليم سومي".

وتابع المصدر "عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بإجراءات عسكرية للسيطرة على أراضي الجامعة، فإن القوميين يعتزمون قتل مجموعة المعتقلين العراقيين، وتنظيم نشر معلومات مضللة حول مقتل مواطنين مسلمين أجانب نتيجة "العدوان العسكري الروسي".