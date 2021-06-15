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إعلامية كويتية: صدام حسين السبب في ارتفاع درجات الحرارة وموجة الغبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-15T11:06:50+0000
إعلامية كويتية: صدام حسين السبب في ارتفاع درجات الحرارة وموجة الغبار

شفق نيوز/ عزت الإعلامية الكويتية سميرة عبد الله يوم الثلاثاء سبب ارتفاع درجات الحرارة وموجة الغبار في الجو إلى قيام الرئيس السابق صدام حسين بتجفيف الأهوار والقضاء على الثروة النباتية والحيوانية جنوبي العراق في تسعينيات القرن المنصرم.

وكتبت عبدالله في تغريدة على "تويتر" أن "زيادة درجات الحرارة و الغبار هي أحد آثار جريمة بطل العرب المغوار صدام حسين بسبب تجفيف الأهوار ناهيك عن قتل الثروة النباتية والحيوانية و التلوث البيئي في منطقة جنوب العراق، و يزعلون ليش نلعنه ألا لعنة الله على الظالمين".

وتعرضت الاعلامية إلى هجوم من قبل أنصار ومحبي صدام حسين لترد عليهم بالقول: تغريدة أخرجت الثعابين من جحورها … الثعابين التي تعبد الطغاة و تطالب بالحريات.

وأضافت قائلة: تغريدة الغبار والاهوار تحتوي على معلومة حقيقية أخرجت حقائق أخرى منها حاجة البعض لجلسات نفسية لأنه يطالب بالتنمية و الرخاء والسلام والاستقرار و يعشق صدام حسين ويمدح حكمه انفصام حاد ومزمن.

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